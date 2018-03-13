Обнаружен "черный ящик" упавшего в Непале самолета
13 марта 2018, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]
"Черный ящик" обнаружен на месте крушения самолета в Катманду. Начальник аэропорта Раджкумар Чхетри отметил сегодня, что бортовой самописец упавшего воздушного судна удалось полностью восстановить.
Отмечается, что расследование причин случившегося уже началось. Известно, что в ходе авиакатастрофы погибли не менее 49 человек, передает во вторник ТАСС.
Напомним, накануне самолет Bombardier Q400, не попал на взлетно-посадочную полосу и упал неподалеку. После столкновения с землей на воздушном судне начался пожар. Не исключено, что причиной крушения стали технические неполадки.
В некоторых изданиях, в частности в газете The Kathmandu Post содержится информация о том, что в момент падения на борту находился 71 пассажир и четыре члена экипажа.
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