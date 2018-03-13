"Черный ящик" обнаружен на месте крушения самолета в Катманду. Начальник аэропорта Раджкумар Чхетри отметил сегодня, что бортовой самописец упавшего воздушного судна удалось полностью восстановить.

Отмечается, что расследование причин случившегося уже началось. Известно, что в ходе авиакатастрофы погибли не менее 49 человек, передает во вторник ТАСС.

Напомним, накануне самолет Bombardier Q400, не попал на взлетно-посадочную полосу и упал неподалеку. После столкновения с землей на воздушном судне начался пожар. Не исключено, что причиной крушения стали технические неполадки.

В некоторых изданиях, в частности в газете The Kathmandu Post содержится информация о том, что в момент падения на борту находился 71 пассажир и четыре члена экипажа.