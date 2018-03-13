Во вторник, 13 марта, стало известно, что над посольством России в США был замечен неизвестный вертолет. Информацию о летательном аппарате над зданием сегодня предоставили российские дипломаты.

Сотрудники посольства были удивлены, заметив вертолет накануне вечером, и предположили, что он пытался найти нечто важное на территории дипломатического ведомства, передает kp.ru.

Не исключается, что воздушное судно хотело обнаружить хоть какие-нибудь следы "российского вмешательства" в выборы президента Соединенных Штатов Америки.

Ранее стало известно, что комитет по разведке палаты представителей США принял решение закрыть расследование о вмешательстве, так как не нашел доказательств вины России.