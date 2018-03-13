Над посольством России в США был замечен неизвестный вертолет
13 марта 2018, 10:19 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 13 марта, стало известно, что над посольством России в США был замечен неизвестный вертолет. Информацию о летательном аппарате над зданием сегодня предоставили российские дипломаты.
Сотрудники посольства были удивлены, заметив вертолет накануне вечером, и предположили, что он пытался найти нечто важное на территории дипломатического ведомства, передает kp.ru.
Не исключается, что воздушное судно хотело обнаружить хоть какие-нибудь следы "российского вмешательства" в выборы президента Соединенных Штатов Америки.
Ранее стало известно, что комитет по разведке палаты представителей США принял решение закрыть расследование о вмешательстве, так как не нашел доказательств вины России.
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