В сети придумали способ подписать собственное надгробие
13 марта 2018, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]
Британский автор комиксов Дэн Макдейд предложил своим подписчикам новое развлечение – подписать собственное надгробие текстом своей последней смс. Идею быстро подхватили.
Представьте, что эпитафия на вашем надгробном камне – это ваше последнее прижизненное смс. Именно так предложил подписывать могильные камни Макдейд. Он опубликовал в своем Twitter снимок пустого надгробного камня без подписи, и сопроводил его текстом: «Плохие новости: последнее текстовое сообщение, отправленное вами – это будущая надпись на вашем надгробии». И начал игру: «На моей могиле будет красоваться надпись «Скоро буду».
Подписчики нашли эту идею забавной и подхватили ее, начав публиковать тексты своих смс, которые могли бы украсить их надгробия. Например, «Это ты съел мои куриные энчилады?»
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