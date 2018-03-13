В украинской армии помечтали о «стертой с карты мира России»

Командир одного из батальонов Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский заявил, что мечтает «стертой с карты мира России». По словам военнослужащего, территорию страны должны разделить между собой соседние государства.

Кроме того, комбат обвинил в неадекватности жителей Донецкой народной республики. По мнению Сухаревского, которого процитировало агентство «Новороссия», граждане самопровозглашенного государства не способны воспринимать чужую точку зрения.

Ранее украинский военный рассказал журналистам, что конфликт в Донбассе должен закончиться на границе с Россией. При этом Сухаревский признался, что мечтает о походе ВСУ на Москву.