В украинской армии помечтали о «стертой с карты мира России»
13 марта 2018, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]
Командир одного из батальонов Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский заявил, что мечтает «стертой с карты мира России». По словам военнослужащего, территорию страны должны разделить между собой соседние государства.
Кроме того, комбат обвинил в неадекватности жителей Донецкой народной республики. По мнению Сухаревского, которого процитировало агентство «Новороссия», граждане самопровозглашенного государства не способны воспринимать чужую точку зрения.
Ранее украинский военный рассказал журналистам, что конфликт в Донбассе должен закончиться на границе с Россией. При этом Сухаревский признался, что мечтает о походе ВСУ на Москву.
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