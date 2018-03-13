Кэмерон Диаз меняет успешную карьеру на семейное счастье
13 марта 2018, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]
Голливудская комедийная актриса Кэмерон Диаз сообщила о своем намерении завершить карьеру в кино и посвятить себя семье, променяв красные дорожки и шикарные платья на тихие радости домашнего очага и материнства.
Новость просочилась в прессу со слов подруги Кэмерон Диаз. Актриса Сальма Блэр обмолвилась, что недавно во время ланча вместе с Кэмерон они обсуждали один из фильмов, где Диаз сыграла главную роль. Когда речь зашла о съемках продолжения комедии, Кэмерон призналась, что не планирует больше сниматься в кино и хочет проводить больше времени со своим мужем.
По словам Сальмы, Кэмерон не заинтересована в продолжении актерской карьеры, потому что больше всего сейчас 45-летняя актриса хочет стать мамой. Кэмерон Диаз и ее муж Бенджамин Мэдден планируют в ближайшее время стать родителями, и рождение ребенка сделает их по-настоящему счастливыми, сообщает Metro.
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