США продлили санкции в отношении Ирана
13 марта 2018, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что американский лидер Дональд Трамп принял решение продлить санкции в отношении Ирана. Подчеркивается, что данные ограничительные меры связаны сразу с несколькими пунктами.
Согласно последней информации, президент США продлевает новые санкции, поскольку официальный Тегеран занимается разработкой баллистических ракет, нарушает права человека, а также якобы поддерживает мировой терроризм, передает портал "Экономика сегодня", ссылаясь на пресс-службу Белого дома.
Как отметили в американском руководстве, вышеуказанные ограничения будут действовать еще в течение года, начиная с 15 марта.
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