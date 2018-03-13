США продлили санкции в отношении Ирана

Сегодня стало известно, что американский лидер Дональд Трамп принял решение продлить санкции в отношении Ирана. Подчеркивается, что данные ограничительные меры связаны сразу с несколькими пунктами.

Согласно последней информации, президент США продлевает новые санкции, поскольку официальный Тегеран занимается разработкой баллистических ракет, нарушает права человека, а также якобы поддерживает мировой терроризм, передает портал "Экономика сегодня", ссылаясь на пресс-службу Белого дома.

Как отметили в американском руководстве, вышеуказанные ограничения будут действовать еще в течение года, начиная с 15 марта.