"Бухгалтер Освенцима" скончался

В Германии в возрасте 96 лет умер Оскар Гренинг, известный как «бухгалтер Освенцима». Об этом пишет Spiegel. Гренинг скончался в больнице в пятницу, 9 марта. Причина смерти не уточняется.

Соответствующее письменное уведомление поступило в прокуратуру Ганновера от адвоката Грёнинга. При этом в инстанции пока не получили свидетельство о его смерти.

Прозвище «бухгалтер Освенцима» он получил из-за того, что занимался сбором денег и драгоценностей с жертв концлагеря.

В Германии перед судом в 2015 году предстал бывший эсэсовец Оскар Гренинг. Он обвинен в причастности к убийствам 300 тысяч человек в лагере смерти Освенцим (Аушвиц). Гренинг полностью признал свою вину, заявив, что «сожалеет о содеянном» и добавил: «Никто не должен был участвовать в том, что творилось в Аушвице». В 2017 году пожилой мужчина подал жалобу на условия содержания. Земельный суд города Целле отклонил жалобу 96-летнего мужчины и отметил, что Оскар Гренинг способен отбывать установленное наказание. В конце декабря 2017 года конституционный суд Германии отказал в рассмотрении прошения об отсрочке заключения.