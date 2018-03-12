Саммит России, Ирана и Турции по Сирии состоится 4 апреля
12 марта 2018, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]
4 апреля в Стамбуле состоится трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии. В нем примут участие Россия, Иран и Турция.
Эту информацию подтвердил сегодня турецкий вице-премьер Бекир Боздаг. Он уточнил, что 3 апреля в Стамбуле пройдет заседание Совета сотрудничества на высшем уровне, а 4 апреля состоится трехсторонний саммит Россия – Иран – Турция по Сирии.
Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к этой встрече уже началась.
Лидер Ирана Хасан Рухани считает продолжение трехсторонних переговоров между Москвой, Анкарой и Тегераном необходимым для развития ситуации в зоне сирийского конфликта, сообщает RT.
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