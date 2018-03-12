Россия и ОАЭ подтвердили заинтересованность в сотрудничестве
12 марта 2018, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин провел сегодня телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном.
Президент России и наследный принц Абу-Даби обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с учетом ранее достигнутых договоренностей. В разговоре оба собеседника подтвердили заинтересованность в усилении дальнейшего взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также тесного сотрудничества в целях обеспечения стабильности и безопасности.
Также Владимир Путин поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна с прошедшим днем рождения, сообщила пресс-служба Кремля.
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