Россия и ОАЭ подтвердили заинтересованность в сотрудничестве

Президент России Владимир Путин провел сегодня телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном.

Президент России и наследный принц Абу-Даби обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с учетом ранее достигнутых договоренностей. В разговоре оба собеседника подтвердили заинтересованность в усилении дальнейшего взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также тесного сотрудничества в целях обеспечения стабильности и безопасности.

Также Владимир Путин поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна с прошедшим днем рождения, сообщила пресс-служба Кремля.