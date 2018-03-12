Самый богатый человек мира пообещал сделать космос доступным

Самый богатый человек планеты Земля по версии журнала Forbes Джефф Безос пообещал сделать передвижение в космосе доступным для всего человечества.

На вручении премии Базза Олдрина, одного из побывавших на Луне американских астронавтов, Джефф Безос назвал свое состояние «выигрышем в лотерею» и заявил, что намерен потратить миллиарды долларов на исследования космического пространства, сообщает Lenta.ru. Американский мультимиллиардер уже финансирует компанию, занимающуюся разработкой космических ракет. На данный момент его инвестиции составили порядка одного миллиарда долларов, и это может быть только началом, судя по настрою Безоса.

Друг Джеффа Безоса, миллиардер Фредерик Полсен, прокомментировал, что Безос способен вложить в космос все свои деньги, за исключением тех, что понадобятся на содержание его матери. По информации издания Forbes, состояние Джеффа Безоса оценивается в 131 млрд долларов, и в 2018 году он возглавил ежегодный рейтинг самых богатых людей планеты Земля.