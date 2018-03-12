Порошенко попросил Евросоюз помочь Украине оружием

Президент Украины Петр Порошенко обратился к странам ЕС с призывом признать РФ страной-агрессором и помочь Украине оборонительным вооружением.

Об этом Порошенко заявил в понедельник на брифинге с верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини. Украинский лидер считает, что «спустя 4 года с начала российской агрессии против Украины пришло время для ЕС назвать агрессора агрессором и стороной конфликта».

Президент Украины напомнил госпоже Могерини, что первая миссия послов комитета по политике безопасности ЕС была в Донбассе аж в сентябре 2015 года, и предложил отправить вторую миссию в ближайшее время. Чтобы представители ЕС лично ознакомились с ситуацией в Донбассе и увидели собственными глазами, как Россия выполняет свою часть минских договоренностей.

Президент Украины также выразил обеспокоенность судьбой заложников в Донбассе и украинских политзаключенных в России, и призвал европейскую дипломатию усилить свою значимость в деле их освобождения.

И, самое главное, украинский лидер напомнил верховному представителю ЕС госпоже Могерини о нормах национального и международного законодательства, согласно которым «пришло время содействовать предоставлению странами-членами ЕС оборонного вооружения Украине», - цитирует Interfax.