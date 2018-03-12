Опубликовано видео провокационного обстрела националистами позиций ДНР
12 марта 2018, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]
Журналисты представили видеозапись с мобильного телефона военнослужащего ВСУ, находящегося в плену. Солдат снял на устройство, как запрещенная в РФ организация "Правый сектор" ведет обстрел позиций бойцов ДНР.
Огонь велся с позиций первой линии ВСУ. Именно так украинские националисты провоцируют защитников Донбасса на ответный огонь по позициям украинской армии, это единственное, что они могут сделать в таком случае. Такая тактика нередко применяется бойцами националистических организаций.
Ролик опубликовало "Федеральное агентство новостей".
Ранее в интернете опубликовано видео, сделанное на позиции снайпера ополчения Донецкой народной республики. На выложенных в сеть кадрах можно увидеть украинских военных, снятых через оптический прицел.
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