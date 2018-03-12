Люк Скайуокер запел на немецком языке

В сети «всплыл» видеоролик 1980 года, где известный по роли Люка Скайуокера актер Марк Хэмилл, одетый в золотой комбинезон, поет на немецком языке.

В минутном видео, опубликованном в сети Twitter, герой космической саги «Звездные войны», сидя на полумесяце, распевает песню на немецком языке, а вокруг него летают на фоне звездного неба космические корабли. Ролик датирован 1980 годом.

Пользователи прокомментировали, что минутное видео взорвало им мозг. Этого ролика не было среди официальных материалов к саге «Звездные войны», уточнили фанаты. Возникло предположение, что авторство ролика принадлежит одной из немецких телевизионных компаний, и представители этой телекомпании не стали опровергать версию фанатов.

Отметился в комментариях и сам Марк Хэмилл. «Я помню, что не хотел надевать золотой комбинезон, и что мне пришлось заучивать текст на иностранном языке. А самое главное, я думал, что за пределами Германии никто никогда этого не увидит. Спасибо интернету – ничего не исчезает! Кто знал?», - прокомментировал актер старую видеозапись.

Ролик набрал уже 1,78 млн просмотров в «Твиттере».