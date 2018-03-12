СБУ вызвала Надежду Савченко на допрос, а она уехала из страны

Служба безопасности Украины вызвала на допрос депутата Верховной рады Надежду Савченко в тот момент, когда она покинула страну. Об этом в понедельник рассказал генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, она отправилась на международную конференцию, хотя и не является официальным членом делегации. Савченко выехала из страны рано утром 12 марта.

«Хотел бы обратиться к нардепу Савченко, — если она и вправду такая мужественная и честная, как говорит об этом, — завтра она должна быть в СБУ», — добавил Луценко.

Допросить депутата Верховной рады Надежду Савченко хотят по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, подозреваемого в планировании терактов в центре Киева. По данным СМИ, Рубан якобы организовал встречу Савченко в Минске с Александром Захарченко и Игорем Плотницким.