СБУ вызвала Надежду Савченко на допрос, а она уехала из страны
12 марта 2018, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]
Служба безопасности Украины вызвала на допрос депутата Верховной рады Надежду Савченко в тот момент, когда она покинула страну. Об этом в понедельник рассказал генпрокурор Украины Юрий Луценко.
По его словам, она отправилась на международную конференцию, хотя и не является официальным членом делегации. Савченко выехала из страны рано утром 12 марта.
«Хотел бы обратиться к нардепу Савченко, — если она и вправду такая мужественная и честная, как говорит об этом, — завтра она должна быть в СБУ», — добавил Луценко.
Допросить депутата Верховной рады Надежду Савченко хотят по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, подозреваемого в планировании терактов в центре Киева. По данным СМИ, Рубан якобы организовал встречу Савченко в Минске с Александром Захарченко и Игорем Плотницким.
Эксклюзивное видео: Милонов о предательстве Собчак памяти отца
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Прокуратура Украины подтвердила задержание Рубана с арсеналом оружия