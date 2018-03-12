В ООН признали российский телефонный код для Крыма

Международный союз электросвязи, ключевая организация в рамках ООН, отметила Крым и Севастополь как полноценную территорию связной части РФ в официальных документах.

«Это важное решение, которое дает основание продолжать системное развитие связи», - прокомментировал глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

«Каких бы то ни было различий нет и не осталось, это подтверждено документами на уровне организации в ООН. Российская нумерация, российские частоты, российский интернет. Даже разговоры на тему связной инфраструктурной принадлежности полностью ушли в прошлое», - подытожил министр и добавил, что полуостров Крым надежно связан с материковой частью России подводными кабелями, сообщает РИА Новости.