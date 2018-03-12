Скончался великий кутюрье Юбер де Живанши

Основатель всемирно знаменитого модного дома Givenchy, знаменитый французский модельер Юбер де Живанши скончался во Франции. Ему был 91 год.

Маркиз Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши родился в Бове, Франция, в 1927 году. Наследник аристократического рода, правнук французского живописца Пьера-Адольфа Бадена и самый молодой основатель собственного модного дома. На момент создания Дома высокой моды Givenchy Юберу было всего 25 лет.

У него были знаменитые наставники, в том числе Эльза Скьяпарелли и Кристобаль Баленсиага. У него были знаменитые клиентки, в том числе Жаклин Кеннеди и Одри Хепберн. Одри Хепберн была больше чем клиентка – она на протяжении многих лет их дружбы являлась Музой кутюрье, вдохновительницей многих его модных и парфюмерных шедевров. Она воплощала его представление о женской красоте и его понимание моды.

В 1995 году, после многих лет громких успехов своих коллекций на мировых подиумах, маркиз де Живанши объявил, что отходит от дел. Последние годы мэтр жил под Парижем. Он умер во сне, сообщает Interfax.