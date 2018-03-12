Утонувший в грязи полигон ВСУ назвали «адом на Земле»

Украинские силовики пожаловались на состояние полигона Вооруженных сил страны, расположенного в Николаевской области. Соответствующие посты появились в социальной сети Facebook.

В публикации, размещенной бывшей участницей силовой операции Киева в Донбассе Юлией Матвиенко, говорится о том, что полигон «Широкий лан» утонул в грязи. Матвиенко назвала данную территорию «адом на Земле» и отметила, что армейское командование не может ее привести в порядок уже несколько лет.

Сайт «Русская весна» пишет, что два года назад на обустройство лагеря для военных на полигоне из бюджета Украины выделили 370 млн гривен. Как были потрачены эти средства, неизвестно.