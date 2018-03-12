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Появились данные о потерях ополченцев ДНР в новых боях с ВСУ

12 марта 2018, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]

Появились данные о потерях ополченцев ДНР в новых боях с ВСУ
фото: globallookpress.com

Ополченцы Донецкой народной республики понесли потери в новых боях с Вооруженными силами Украины. Соответствующую информацию журналистам предоставили власти самопровозглашенного государства.

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В официальном сообщении, оказавшемся в распоряжении агентства «Новороссия», говорится, что в понедельник днем ВСУ открыли огонь в направлении расположенного на территории ДНР поселка Зайцево. В результате обстрела погиб один ополченец.

Ранее в понедельник сообщалось, что президент Украины назвал единственный способ остановить боевые действия на востоке страны. По мнению Петра Порошенко, кровопролитие прекратится после ввода в Донбасс миротворцев ООН.

 

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