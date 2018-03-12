Ангела Меркель получила в подарок из Москвы копченую рыбу
12 марта 2018, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник на пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель рассказала журналистам про немецкое пиво и копченую рыбу.
В одном из телесюжетов Президент России Владимир Путин упомянул, что полюбил немецкое пиво во время своей работы в ГДР. Журналисты обратились к канцлеру Германии с уточнением по «пивному вопросу». Ангела Меркель подтвердила, что иногда отправляла российскому президенту его любимый сорт немецкого пива, а однажды получила в ответной посылке «очень хорошую копченую рыбу». Такой вот международный обмен, сообщает ТАСС.
Ранее мы уже писали, что ничто человеческое не чуждо лидерам государств, но за это их часто подвергают критике.
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