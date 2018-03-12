С понедельника 12 марта Служба безопасности Украины (СБУ) начала проводить обыски у «пособников страны-агрессора» в разных городах Украины.

По сообщению пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, в ходе обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательства "подрывной деятельности". Эта информация опубликована на странице Елены Гитлянской в Facebook.

Обыски проходят в том числе и у журналистов, подозреваемых в «подрывной деятельности» и «пособничестве стране-агрессору». Более детальная информация будет опубликована после завершения всех процессуальных действий, пообещала пресс-секретарь СБУ Гитлянская.

Россия официально была названа страной-агрессором в законе «О реинтеграции Донбасса», который президент Украины Петр Порошенко подписал в феврале.