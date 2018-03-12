На Украине проходят обыски у "пособников страны-агрессора"
12 марта 2018, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]
С понедельника 12 марта Служба безопасности Украины (СБУ) начала проводить обыски у «пособников страны-агрессора» в разных городах Украины.
По сообщению пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, в ходе обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательства "подрывной деятельности". Эта информация опубликована на странице Елены Гитлянской в Facebook.
Обыски проходят в том числе и у журналистов, подозреваемых в «подрывной деятельности» и «пособничестве стране-агрессору». Более детальная информация будет опубликована после завершения всех процессуальных действий, пообещала пресс-секретарь СБУ Гитлянская.
Россия официально была названа страной-агрессором в законе «О реинтеграции Донбасса», который президент Украины Петр Порошенко подписал в феврале.
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