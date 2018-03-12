Пассажирский самолет потерпел крушение в Непале
12 марта 2018, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]
Неподалеку от аэропорта Катманду имени Трибхувана в понедельник, 12 марта, потерпел крушение пассажирский самолет. Согласно последней информации, речь идет о воздушном судне под номером S2-AGU.
Представитель аэропорта отметил, что в процессе захода на посадку самолет не попал на взлетно-посадочную полосу. Как уточняет издание Kathmandu Post, летательный аппарат упал на футбольное поле, которое расположено рядом с авиагаванью, и загорелся.
Местные власти полагают, что в результате крушения погибли люди, однако точных данных о жертвах к настоящему моменту не поступало. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.
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