Пассажирский самолет потерпел крушение в Непале

Неподалеку от аэропорта Катманду имени Трибхувана в понедельник, 12 марта, потерпел крушение пассажирский самолет. Согласно последней информации, речь идет о воздушном судне под номером S2-AGU.

Представитель аэропорта отметил, что в процессе захода на посадку самолет не попал на взлетно-посадочную полосу. Как уточняет издание Kathmandu Post, летательный аппарат упал на футбольное поле, которое расположено рядом с авиагаванью, и загорелся.

Местные власти полагают, что в результате крушения погибли люди, однако точных данных о жертвах к настоящему моменту не поступало. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.