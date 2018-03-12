ЕС продлил санкции в отношении России

В понедельник, 12 марта, стало известно, что Европейский Союз продлил санкции в отношении Российской Федерации. Согласно последним данным, ограничения будут действовать еще минимум полгода.

Подчеркивается, что санкции, введенные против 150 граждан РФ и 38 российских компаний, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, будут действовать до 15 сентября текущего года. Об этом говорится на официальном сайте Совета ЕС.

Подчеркивается, что активы вышеуказанных граждан и компаний будут заморожены. Кроме того, лица, входящие в санкционные списки, не смогут въехать на территорию Евросоюза.