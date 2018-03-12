Илон Маск знает, как человечеству пережить Третью мировую войну
12 марта 2018, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]
Американский миллиардер Илон Маск сегодня рассказал, как человечество может спастись, если случится Третья мировая война. Оказалось, что у предпринимателя уже есть специальный план на этот случай.
По словам бизнесмена, людям следует активно строить космические станции на Луне и Марсе, поскольку именно они дадут возможность в конечном итоге возродить цивилизацию. В противном случае на Земле через некоторое время могут начаться новые "средние века", передает РИА "Новости".
Маск убежден, что в отдалении от нашей планеты непременно должно проживать достаточное количество людей, которые смогут после завершения вероятной Третьей мировой войны возродить жизнь на Земле.
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