Илон Маск знает, как человечеству пережить Третью мировую войну

Американский миллиардер Илон Маск сегодня рассказал, как человечество может спастись, если случится Третья мировая война. Оказалось, что у предпринимателя уже есть специальный план на этот случай.

По словам бизнесмена, людям следует активно строить космические станции на Луне и Марсе, поскольку именно они дадут возможность в конечном итоге возродить цивилизацию. В противном случае на Земле через некоторое время могут начаться новые "средние века", передает РИА "Новости".

Маск убежден, что в отдалении от нашей планеты непременно должно проживать достаточное количество людей, которые смогут после завершения вероятной Третьей мировой войны возродить жизнь на Земле.