Раскрыты причины появления американского плана уничтожения России

Представитель Пентагона Джон Хайтен объявил, что Соединенные Штаты способны уничтожить Россию с помощью удара, произведенного их подводными лодками. Что побудило американского генерала пригрозить Москве?

Глава Стратегического командования Вооруженных сил США Джон Хайтен на минувшей неделе сделал резонансное заявление, касающееся России. Выступая перед конгрессменами, генерал сообщил, что у военных есть план уничтожения РФ подводными лодками. По словам Хайтена, местоположение субмарин, готовых к ядерному удару, является загадкой для Москвы.









Практически одновременно с Джоном Хайтеном другой американский генерал Кертис Скапаротти, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, призвал Вашингтон не сбавлять темпы модернизации армии. В противном случае Россия к 2025 году поставит превосходство Штатов под сомнение, предупредил Скапаротти.









Для подобных высказываний у военных США должны быть сильные психологические причины, считают авторы издания x-true.info. В опубликованной сайтом статье говорится, что несколько дней после обнародования президентом Владимиром Путиным своего послания Федеральному собранию американское руководство находилось в состоянии «шока и недоверия». Политики наводили справки у представителей министерства обороны об оружии, о котором рассказал российский лидер. Выяснилось, что данные системы действительно существуют и представляют реальную угрозу для Соединенных Штатов.









Реагируя на российскую угрозу, американские генералы не могли не заявить о своей готовности защитить страну, пишет издание. При этом, воспользовавшись случаем, они, по сути, попросили Белый дом и конгресс выделить дополнительные ассигнования на оборону.









Увеличение и без того раздутого военного бюджета Соединенных Штатов выгодно для Москвы, считают эксперты x-true.info. Согласно их точке зрения, увлечение Пентагона мертворожденными проектами, на которые тратятся колоссальные суммы, рано или поздно подорвет американскую экономику. РФ такой вариант развития событий не грозит – она способна обеспечить ядерный паритет с вероятным противником, тратя на национальную безопасность весьма скромные по меркам США средства.