Один из лучших университетов США перестал отправлять в Россию студентов
12 марта 2018, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]
Один из лучших университетов Соединенных Штатов Америки перестал отправлять своих студентов на территорию России. Ранее учащиеся высшего учебного заведения часто ездили в нашу страну на стажировку.
Согласно последней информации, речь идет о Стэнфордском университете. Уточняется, что руководство вуза приняло решение временно приостановить отправку студентов в РФ.
Как сообщает портал Газета.Ru, ранее Госдеп Соединенных Штатов Америки сообщил, что Российской Федерации присвоен третий уровень опасности, который является почти самым высоким. Это означает, что на территории данной страны имеется существенный риск для безопасности и здоровья граждан.
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