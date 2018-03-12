Выяснилось, когда Илон Маск планирует испытать первый корабль для полета на Марс

Всемирно известный американский бизнесмен Илон Маск рассказал, когда впервые испытает корабль для полета на Марс. Заявление миллиардер сделал в ходе ярмарки технологий SXSW, которая состоялась в Остине.

Предполагается, что корабль, который создан для освоения Красной планеты, поднимется в воздух уже в начале следующего года, передает URA.RU.

Маск подчеркнул, что межпланетный летательный аппарат сможет совершать краткие путешествия. Предприниматель также заявил, что в процессе своей работы очень рассчитывает на поддержку обычных людей и бизнесменов, их добрую волю, а также вдохновение, отмечает CNBC.