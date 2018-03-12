Воюющая в Донбассе украинская армия понесла новые потери
12 марта 2018, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины понесли новые потери в зоне конфликта на востоке страны. Соответствующую информацию распространил штаб силовой операции Киева в Донбассе.
Из сообщения следует, что в воскресенье при выполнении боевого задания подорвался один украинский военный. Еще двое силовиков накануне получили ранения. Один из них пострадал при проверке минного поля, процитировал обнародованные Киевом данные сайт «Русская весна».
В Донбассе с 5 марта действует «абсолютное перемирие», которое регулярно нарушается украинской армией. Ранее сообщалось, что ВСУ подвергли минометному обстрелу пригород Донецка.
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