Пентагон заявил о бесполезности нового российского ядерного оружия

В министерстве обороны Соединенных Штатов заявили о бесполезности нового российского ядерного оружия. Позицию ведомства по данному вопросу озвучил его руководитель Джеймс Мэттис.

Глава Пентагона отметил, что системы, о которых в своем послании рассказал президент РФ Владимир Путин, поступят в распоряжение армии через несколько лет. На сложившийся в мире военный баланс это вооружение никак не влияет, процитировала Мэттиса газета The Washington Post.

Ранее сообщалось, что эксперты журнала The National Interest признали превосходство российского гиперзвукового оружия над соответствующими американскими образцами.