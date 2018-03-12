Из-за удара молнии в здание церкви в Руанде погибли шестнадцать человек
12 марта 2018, 08:21 [ «Аргументы Недели» ]
На юге Руанды в населенном пункте Нярюгуру случилось страшное происшествие. Согласно последней информации, молния внезапно ударила в здание местной церкви, вследствие чего произошло непоправимое.
В момент инцидента в церковных помещениях находились шестнадцать человек, среди которых были и священнослужители и прихожане, передает "Свободная пресса".
В результате удара молнии, согласно последним данным, погибли на месте шестнадцать человек, а еще не менее 140 были экстренно доставлены в больницы. Уточняется, что жители населенного пункта получили травмы разной степени тяжести, за ними сейчас наблюдают врачи, сообщает Mena FN
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