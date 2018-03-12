В Нью-Йорке потерпел крушение туристический вертолет, двое погибших
12 марта 2018, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]
В Нью-Йорке в ночь на понедельник потерпел крушение туристический вертолет Eurocopter AS350. Согласно последней информации, на борту воздушного судна во время аварии находились шесть человек.
Отмечается, что вертолет упал в пролив Ист-Ривер, вследствие чего погибли два человека. Комиссар Пожарного департамента Нью-Йорка Даниэл Нигр подчеркнул, что пилот Eurocopter AS350 смог самостоятельно выбраться из тонущего летательного аппарата.
Как уточняет портал "Экономика сегодня", ссылаясь на местную полицию, трое пострадавших в результате крушения туристического вертолета в настоящий момент находятся в критическом состоянии. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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