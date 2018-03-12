Жителей Крыма и Донбасса могут заставить просить прощения у Украины

Бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко подготовил довольно нестандартный законопроект. Политик предложил заставить жителей Крыма и Донбасса просить прощения у официального Киева.

Сенченко считает, что документ "О прощении" должен касаться граждан, действующих в интересах России, которая в бумагах значится как "государство-агрессор". В одной из статей законопроекта говорится, что таким категориям людей, которые проживают в Крыму или Донбассе, необходимо признать свою вину и извиниться за преступления, которые они якобы совершили, передает РИА "Новости".

Заявления о прощении, по словам Сенченко, должны рассматривать суды Украины. Раскаявшимся предлагается запретить участвовать в выборах, а также работать на госслужбе.





