Гройсман считает, что жители Украины могут потреблять еще меньше газа

За последние три года потребление газа на Украине сократилось на 6 млрд кубометров, однако страна способна продолжить сокращение, заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

Он обратил внимание на увеличение общего числа домохозяйств, которые используют солнечные установки. Премьер утверждает, что таких домов стало почти на три тысячи больше по сравнению с концом 2015 года. Об этом глава кабмина написал в Facebook.

Ранее компания "Нафтогаз Украины" обратилась к гражданам Украины с призывом снизить температуру в батареях с целью экономии газа, чтобы "продержаться" несколько дней, пока не спадут морозы.