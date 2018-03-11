Польша заявила, что отгородится от России, Белоруссии и Украины забором
11 марта 2018, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Польши планируют возвести на восточной границе страны забор длиной около 1,2 тысячи километров. Строительство данного ограждения планируется начать уже в текущем году, а завершить в 2020.
Подчеркивается, что данная мера была принята для борьбы с Африканской чумой свиней. В проекте закона уточняется, что забор из оцинкованной сетки высотой 2 метра будет возведен вдоль границы Польши с Украиной, Россией и Белоруссией, сообщает сегодня портал Agropolska.
Предполагается, что за один километр ограждения польским властям придется заплатить не менее 109 тысяч злотых, то есть примерно 32 тысячи долларов.
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