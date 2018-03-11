Мэрия Вильнюса потребовала демонтировать плиты с могил российских солдат

Вильнюсское самоуправление требует срочно демонтировать сразу два надгробия на Антакальнисском кладбище, которые ранее были установлены на могилах советских солдат, а также воинов Царской России.

Соответствующее письмо было направлено руководству литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты". Отмечается, что власти Вильнюса хотят, чтобы надгробные плиты были демонтированы до 31 марта текущего года или же заново отправлены на процедуру по легализации оформления. Как отмечает РИА "Новости", выполнить требование мэрии города в установленные сроки невозможно, поскольку данный процесс может занять до полугода.

Есть информация о том, что якобы на одном из двух надгробий нанесена неправильная надпись, однако не уточняется, на каком именно.