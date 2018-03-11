Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал важное заявление. По словам политика, по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном может быть заключена "величайшая для всего мира сделка".

Накануне в ходе выступления в штате Пенсильвания Трамп отметил, что он и его северокорейский коллега могут сесть за стол переговоров и в конечном итоге подписать договор, который станет крайне важным для всех стран мира, передает в воскресенье, 11 марта, ТАСС.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп готов до мая текущего года провести переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном. Место встречи и точная дата будут определены позже. Впоследствии, однако, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что политики не встретятся, пока власти Северной Кореи не начнут сворачивать ядерную программу.