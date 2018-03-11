Трамп обнародовал слоган своей следующей предвыборной кампании

Американский лидер Дональд Трамп в минувшую субботу произнес речь перед своими сторонниками в Питтсбурге. В рамках выступления глава США обнародовал слоган своей следующей предвыборной кампании.

В ходе гонки, которая начнется уже через два года, Трамп будет продвигать свою кандидатуру при помощи слогана "Сохраним Америку великой!". Особенное внимание лидер Соединенных Штатов обратил на восклицательный знак в конце данного призыва, передает сегодня ТАСС.

Напомним, в рамках президентской кампании 2016 года миллиардер Дональд Трамп выступал под слоганом "Сделаем Америку вновь великой".