Власти Пекина из-за загрязнения воздуха объявили оранжевый уровень тревоги
11 марта 2018, 07:23 [ «Аргументы Недели» ]
Пекинские власти приняли решение объявить в городе оранжевый уровень тревоги. Согласно последней информации, данная мера была принята в связи с существенным загрязнением воздуха в столице Китая.
Уточняется, что оранжевый уровень тревоги начнет действовать в полночь 12 марта и продлится как минимум двое суток. Предполагается, что к среде в Пекин должен прийти холодный фронт, вследствие чего температура упадет и смог исчезнет, передает РИА "Новости".
В течение двух дней жителям города нельзя будет жарить мясо и прочие продукты на улице, вывозить строительный мусор, запускать фейерверки. Кроме того, воспитанники детсадов и школ, а также пожилые люди и граждане с заболеваниями серднечно-сосудистой системы не смогут участвовать в мероприятиях на открытом воздухе.
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