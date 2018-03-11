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Власти Пекина из-за загрязнения воздуха объявили оранжевый уровень тревоги

11 марта 2018, 07:23 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Пекина из-за загрязнения воздуха объявили оранжевый уровень тревоги
фото: pixabay.com

Пекинские власти приняли решение объявить в городе оранжевый уровень тревоги. Согласно последней информации, данная мера была принята в связи с существенным загрязнением воздуха в столице Китая.

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Уточняется, что оранжевый уровень тревоги начнет действовать в полночь 12 марта и продлится как минимум двое суток. Предполагается, что к среде в Пекин должен прийти холодный фронт, вследствие чего температура упадет и смог исчезнет, передает РИА "Новости".

В течение двух дней жителям города нельзя будет жарить мясо и прочие продукты на улице, вывозить строительный мусор, запускать фейерверки. Кроме того, воспитанники детсадов и школ, а также пожилые люди и граждане с заболеваниями серднечно-сосудистой системы не смогут участвовать в мероприятиях на открытом воздухе.

 



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Российский юниоры произвели фурор на ЧМ по фигурному катанию

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Власти Пекина из-за загрязнения воздуха объявили оранжевый уровень тревоги

Власти Пекина из-за загрязнения воздуха объявили оранжевый уровень тревоги

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Работа Керченской переправы приостановлена

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Пикап-тренинг оказался смертельным для москвича

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Лена Миро прокомментировала скандал с Михаилом Ефремовым: "пьяное ничтожество"

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Самую большую школу в России построят на территории промзоны ЗИЛ

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