Власти Пекина из-за загрязнения воздуха объявили оранжевый уровень тревоги

Пекинские власти приняли решение объявить в городе оранжевый уровень тревоги. Согласно последней информации, данная мера была принята в связи с существенным загрязнением воздуха в столице Китая.

Уточняется, что оранжевый уровень тревоги начнет действовать в полночь 12 марта и продлится как минимум двое суток. Предполагается, что к среде в Пекин должен прийти холодный фронт, вследствие чего температура упадет и смог исчезнет, передает РИА "Новости".

В течение двух дней жителям города нельзя будет жарить мясо и прочие продукты на улице, вывозить строительный мусор, запускать фейерверки. Кроме того, воспитанники детсадов и школ, а также пожилые люди и граждане с заболеваниями серднечно-сосудистой системы не смогут участвовать в мероприятиях на открытом воздухе.





