Всегда грустная кошка стала звездой Интернета

Пользователи Сети определили самую грустную в мире кошку. Ее зовут Луху и живет она в Пекине. Хозяйка Луху Мэгги Лю каждый день выкладывает в Instagram ее фотографии с постоянно грустным выражением мордочки. Как кот премьера Британии устроил драку с котом из МИДа

Печальный вид кошке придают необычные глаза, уголки которых опущены, и нахмуренные брови. В аккаунте Instagram у нее уже более 160 тысяч подписчиков. Кошка Луху может составить конкуренцию другому популярному в интернете животному — вечно сердитому коту по кличке Соус Тардар, известному как Grumpy Cat.

Публикация от Maggie Liu (@lanlan731)Фев 13, 2018 в 8:30 PST