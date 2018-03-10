Всегда грустная кошка стала звездой Интернета
10 марта 2018, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]
Пользователи Сети определили самую грустную в мире кошку. Ее зовут Луху и живет она в Пекине. Хозяйка Луху Мэгги Лю каждый день выкладывает в Instagram ее фотографии с постоянно грустным выражением мордочки.
Печальный вид кошке придают необычные глаза, уголки которых опущены, и нахмуренные брови. В аккаунте Instagram у нее уже более 160 тысяч подписчиков. Кошка Луху может составить конкуренцию другому популярному в интернете животному — вечно сердитому коту по кличке Соус Тардар, известному как Grumpy Cat.
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