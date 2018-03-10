СМИ: Порошенко раскрыл блогерам план по полной зачистке Донбасса

Петр Порошенко рассказал на встрече с блогерами, как собирается "зачищать" Донбасс. Он заявил, что "зачистка" начнется с введения в зону конфликта миротворцев, а затем к операции присоединятся украинские силовики.

Участник встречи Мартин Брест сообщил в соцсети, что Порошенко был настроен весьма серьезно. По крайней мере, когда говорил про зачистку Донбасса. Стрелять будут по всем, у кого в руках будет хотя бы что-то внешне напоминающее оружие. Как добавил блогер, Порошенко подчеркнул, что амнистию Киева ополченцы не получат, а уйти от украинских силовиков им будет некуда.

Другой блогер Мирослав Олешко, который известен постами в поддержку действующей власти, сообщил на своей странице в Facebook, что общение с президентом прошло в "теплой» атмосфере".

"Это была очень теплая беседа лидера страны с обычными людьми разных профессий. Обсудили актуальные вопросы и путь к нашей общей победе" — сообщил блогер, пишут СМИ.

В феврале Порошенко подписал приказ о реинтеграции Донбасса. Это означает, что войска Украины могут беспрепятственно входить и выходить на любую территорию страны на неограниченный срок, при этом объявив военное положение.