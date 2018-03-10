Суд Египта утвердил смертный приговор в отношении террористов

Египетский уголовный суд провинции Гиза вынес суровый вердикт: 10 террористов приговорены к смертной казни, еще 5 – к пожизненному заключению.

Все приговоренные к суровому и справедливому наказанию проходили в суде по делу о создании террористической ячейки в районе Имбаба. Они «сформировали незаконную организацию с целью создания угрозы единству государства, нападения на общественные здания и совершения террористических актов, направленных против христиан и вооруженных сил страны», - говорится в обвинительном заключении.

Все подсудимые были признаны виновными в причастности к террористической деятельности. Десять террористов были приговорены к смертной казни, еще пять – к пожизненному заключению. Оглашенный египетским уголовным судом вердикт был утвержден верховным муфтием Египта, сообщает ТАСС.