Ведущий Первого канала Артем Шейнин рассказал подробности ситуации, произошедшей в итальянской Вероне. На российского телеведущего в Италии напал украинский блогер Валерий Ананьев, который описал встречу с Шейниным в соцсети, представившись украинским десантником. Десантник ВСУ напал на телеведущего Артема Шейнина

"Он бывший боец АТО, причем очень раскрученный на Украине. Но сейчас он никакой не боец АТО. Он блогер", — цитирует ФАН Артема Шейнина. Телеведущий отметил, что "в западноевропейской стране кто первый ударит, тот неправ". Шейнин подчеркнул, что украинский блогер его "именно на это и провоцировал". "Собственно, когда человек начинает обращение к тебе со слов «Если бы мы были в другом месте, я бы тебя убил», вы понимаете, таким человеком движет не эмоция, а расчет", - пояснил тележурналист.

По словам Шейнина, Ананьев пытался провоцировать его разными способами, даже плевался в его сторону. "У него это не получилось... Поскольку мне 52 года, я уже лет 45 не выяснял ни с кем отношения, плюя в ответ. Я пытался с ним разговаривать, представлять свои аргументы в расчете на его, но человеку явно не это было нужно. Мы развернулись и ушли", - рассказал Шейнин.