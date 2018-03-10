У пингвинов можно научиться позировать перед камерой
10 марта 2018, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]
Два императорских пингвина в Антарктиде случайно провели мастер-класс для тех, кто боится позировать перед камерой.
Видеоролик случайно сняли австралийские ученые, ведущие работу на научно-исследовательской станции Моусон в Антарктиде. Один из сотрудников станции, Эдди Голт, установил камеру неподалеку от лежбища императорских пингвинов. Спустя какое-то время птицы обнаружили камеру и подошли полюбопытствовать. Камеру они уронили, но это не смутило любопытных пингвинов – они продолжили разглядывать оборудование, как будто позируя на фоне неба. Опубликованный на Youtube-канале ролик с императорскими пингвинами – любителями селфи быстро набирает популярность в сети.
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