Британец потребовал вернуть потраченные на свидании деньги и стал посмешищем

Английский не-джентльмен выставил девушке счет за выпитый ею на свидании напиток. И стал объектом язвительных насмешек.

После свидания молодой человек прислал девушке сообщение, что встреча ему не понравилась, она – не его типаж, а выпитый ею на свидании алкоголь обошелся ему слишком дорого. «Ты выпила огромную бутылку на первой же встрече, и я заплатил за нее. Пожалуйста, верни деньги», - написал он ей. Банковские реквизиты для перевода указанной суммы (8,30 фунтов) прилагались.

Девушка выложила скриншот этой переписки в сеть с комментарием: «Интересно, подаст ли он на меня в суд?». Пост набрал массу лайков и комментариев, в основном ироничных и язвительных. Мужчину, потребовавшего от девушки вернуть потраченные на свидании деньги, назвали «находчивым бизнесменом», сообщает Lenta.ru.

Не так давно в русскоязычном сегменте сети интенсивно обсуждалась подобная ситуация: после свидания девушка сообщила парню, что он ее «не зацепил», а тот обиделся и в ответ предъявил к оплате половину ресторанного счета. Сетевое сообщество единодушно решило, что девушка ничего оплачивать не должна.