Илон Маск презентовал концепцию транспорта будущего
10 марта 2018, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]
Илон Маск продемонстрировал концепт скоростного подземного электробуса, который может стать альтернативой современному метрополитену.
Концептуальный электробус ориентирован преимущественно на перевозку пешеходов и велосипедистов. «Это вопрос уважения и справедливости. В первую очередь нужно думать о тех, кто не может себе позволить автомобиль», - подчеркнул Илон Маск, комментируя презентацию в своем Twitter. По его словам, электробус сможет перевозить и автомобили, но только после того, как будут покрыты все нужды городского общественного транспорта.
По заявленным характеристикам, электробус сможет развивать скорость до 200 км/ч, а также автоматически переключаться между тоннелями и лифтами. Реализация этого проекта предполагает строительство тысяч маленьких станций, размерами всего с одно машино-место. И это отличает общественный транспорт будущего от современного метрополитена, требующего строительства сравнительно небольшого количества крупных станций.
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