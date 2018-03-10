Порошенко пообещал следить за соблюдением прав русскоязычных граждан Украины

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что власти будут следить за соблюдением прав русскоязычных граждан, и призвал не поднимать языковой вопрос.

В своем выступлении на церемонии награждения лауреатов премии имени Тараса Шевченко украинский президент сообщил, что намерен в ближайшее время подписать указ о разработке программы укрепления государственного статуса родного языка, и призвал «готовиться к десятилетию украинского языка». Кроме того, Порошенко призвал не поднимать языковой вопрос в преддверии выборов, «чтобы не дать пятой колонне возможности этим воспользоваться», и заявил о невмешательстве власти в частную сферу и отсутствии регламентации языка межличностной коммуникации граждан, пишет RT.

Эксперты высказали мнение, что эта речь Петра Порошенко – ни к чему не обязывающая примирительная риторика, которая не повлечет никаких законодательных последствий, поскольку власти не откажутся от своего курса. Приняв закон «Об образовании», Украина уже обострила отношения со многими соседними странами, возмутившимися нарушением прав языковых меньшинств. «Это попытка ввести в заблуждение. Но цену словам Порошенко на Украине все знают», считают эксперты.