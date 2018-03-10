Сохраняется ли режим тишины в Донбассе?
10 марта 2018, 08:42 [ «Аргументы Недели» ]
За прошедшие сутки Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.
Пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщила, что режим прекращения огня в Донбассе сохраняется уже вторые сутки подряд. Не зафиксировано ни одного случая обстрела со стороны украинских силовиков.
Украинские силовики, напротив, заявили, что в течение минувших суток зафиксировали три случая обстрела позиций ВСУ из стрелкового оружия. Из них два на донецком направлении, и один – на луганском направлении. Сообщается также, что в результате обстрелов один военнослужащий погиб, еще один получил ранения, пишет РИА Новости.
Режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 5 марта, но с первых же часов перемирия с обеих сторон стали поступать сообщения о нарушении «режима тишины».
Под обстрел украинских силовиков попал депутат Государственной Думы Алексей Журавлев, приехавший в Донбасс убедиться в соблюдении режима перемирия.
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