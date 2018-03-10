Президент США Дональд Трамп обсудил проблему жестокости в компьютерных играх с конгрессменами, общественниками и представителями игровой индустрии.

Встреча планировалась как часть реакции президента на массовые расстрелы в американских школах, в частности, на февральскую трагедию в школе Паркленда в штате Флорида. 14 февраля учащихся школы расстрелял 19-летний Николас Круз, погибло 17 человек.

Дональд Трамп начал беседу с нарезки из видеоигр со сценами насилия, пыток и убийства людей, после чего поинтересовался у собравшихся, насколько это жестоко, по их мнению. Представители компаний-разработчиков игр в ответ предоставили исследования, которые традиционно опровергают прямую связь между насилием в играх и в реальной жизни.

По окончании встречи все участники выразили мнение, что беседа получилась странной и непродуктивной. Трамп свалил всю ответственность с властей на производителей игр за установление возрастных ограничений. «Все, что он сказал – производители должны понять, что надо сделать для оздоровления индустрии», - посетовали представители разработчиков игр.

Встреча проходила в закрытом для прессы режиме, сообщает Lenta.ru.