Водитель маршрутки в Донбассе отказался понимать украинский язык
10 марта 2018, 07:36 [ «Аргументы Недели» ]
В Донбассе водитель маршрутного автобуса Мариуполь – Святогорск отказался понимать украинский язык, назвав его «козьим».
Водитель автобуса Александр Пономарев сказал пассажирам, что в его автобусе должен звучать «единственно нормальный язык – русский», а «козьего» языка он не понимает. И все бы ничего, но одним из пассажиров оказался сотрудник СБУ.
Пока остальные пассажиры удивлялись точу, что сотрудники СБУ могут ездить в обычных автобусах, тот подошел к водителю и подчеркнуто спокойно сказал, что ждет его в понедельник в Мариуполе в СБУ с вещами, после чего переписал данные водителя и взял его номер телефона, сообщил в своем Facebook очевидец инцидента Алексей Афонин.
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