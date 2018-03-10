Водитель маршрутки в Донбассе отказался понимать украинский язык

В Донбассе водитель маршрутного автобуса Мариуполь – Святогорск отказался понимать украинский язык, назвав его «козьим».

Водитель автобуса Александр Пономарев сказал пассажирам, что в его автобусе должен звучать «единственно нормальный язык – русский», а «козьего» языка он не понимает. И все бы ничего, но одним из пассажиров оказался сотрудник СБУ.

Пока остальные пассажиры удивлялись точу, что сотрудники СБУ могут ездить в обычных автобусах, тот подошел к водителю и подчеркнуто спокойно сказал, что ждет его в понедельник в Мариуполе в СБУ с вещами, после чего переписал данные водителя и взял его номер телефона, сообщил в своем Facebook очевидец инцидента Алексей Афонин.