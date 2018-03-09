ДТП с участием 60 автомобилей произошло в Мичигане из-за непогоды

В американском штате Мичиган из-за сильнейшего снегопада столкнулись около шестидесяти автомобилей. Соответствующую шокирующую информацию в пятницу, 9 марта, предоставили сотрудники местной полиции.

В правоохранительных органах отметили, в результате случившегося пострадали люди, однако их травмы не являются слишком серьезными, передает РИА "Новости". Известно, что госпитализированы были три человека.

Подчеркивается, что в дорожно-транспортном происшествии участвовало большое количество грузовых автомобилей, что, вероятно, в негативном ключе повлияло на ситуацию. Уточняется, что видимость на трассе из-за снегопада была существенно снижена.