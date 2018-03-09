Минфин США планирует и дальше оказывать давление на Россию
9 марта 2018, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что американское Министерство финансов намерено и дальше продолжать давление на Россию. Об этом сообщила в пятницу, 9 марта, заместитель главы ведомства Сигал Манделкер.
Подчеркивается, что "кремлевский список", который был составлен ранее, будет применяться в дальнейшем в ходе разработки новых адресных санкций, передает ТАСС.
Манделкер уточнила, что Минфин в настоящий момент сконцентрирован на оказании воздействия на Российскую Федерацию, поскольку руководство страны якобы пытается всеми силами дестабилизировать ситуацию на Украине, а также вмешивалось в выборы президента США.
Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Американский генерал пригрозил: подлодки США могут уничтожить Россию