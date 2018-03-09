Минфин США планирует и дальше оказывать давление на Россию

Сегодня стало известно, что американское Министерство финансов намерено и дальше продолжать давление на Россию. Об этом сообщила в пятницу, 9 марта, заместитель главы ведомства Сигал Манделкер.

Подчеркивается, что "кремлевский список", который был составлен ранее, будет применяться в дальнейшем в ходе разработки новых адресных санкций, передает ТАСС.

Манделкер уточнила, что Минфин в настоящий момент сконцентрирован на оказании воздействия на Российскую Федерацию, поскольку руководство страны якобы пытается всеми силами дестабилизировать ситуацию на Украине, а также вмешивалось в выборы президента США.